SAN CATALDO. Dopo la grande ribalta al Festival del Cinema a Taormina e dopo la recente ribalta di Vico Equense in Campania, il Raccontatore, il film di Giancarlo Mogavero torna nuovamente sul grande schermo e addirittura a San Cataldo. E’ stato infatti reso noto che sabato 18 Agosto alle ore 21 il film sarà riproposto ancora una volta presso l’Anfiteatro “Locanda del Buon Samaritano”. Un’occasione imperdibile per tanti di vedere per la prima volta o anche di rivedere quello che è stato considerato un autentico capolavoro cinematografico.

