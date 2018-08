SAN CATALDO. Manca solo un piccolo sforzo per arrivare al 65% di percentuale per la raccolta differenziata nel Comune di San Cataldo. A pensarlo ad alta voce è stato il sindaco Giampiero Modaffari che, commentando l’avvenuto raggiungimento del 57,02% di percentuale di differenziata a luglio a San Cataldo, ha rilevato: <E dopo due anni la nostra Città, partendo dal 4,06% di differenziata, registra nel mese di Luglio 2018 una percentuale di differenziata pari al 57,02%. Manca ancora un ultimo sforzo per raggiungere il 65% che ci preserverebbe da eventuali imposizioni di trasferire all’esterno della Sicilia i rifiuti indifferenziati>. Il sindaco, anche sulla base dei risultati positivi che si sono registrati sul fronte della differenziata nella propria comunità, ha invitato ancora una volta i cittadini a concentrare i loro sforzi verso una raccolta differenziata più virtuosa possibile al fine di consentire al Comune di raggiungere la soglia fatidica del 65% risparmiando in maniera significativa sui costi del servizio.

