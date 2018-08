SAN CATALDO. Dopo il successo del primo appuntamento, la Rassegna Jazz At The Clock propone domani sera, 8 agosto, il suo secondo evento con l’esibizione del The Flower Quintet (nella foto). Si tratta di un gruppo formato da alcuni tra i migliori musicisti siciliani proprio in occasione del “ Jazz at The Clock”. Alcuni di loro, come Ferlito, Leanza e Fiore hanno già collaborato insieme visto che da anni suonano sulle navi da crociera portando il Jazz in giro per il mondo. Vasapolli vive da diverso tempo tra San Cataldo, dov’è nato, Palermo, dove insegna presso il Conservatorio e Los Angeles, dove, proprio nella città simbolo del sogno americano ha avuto inizio la promettente carriere di questo musicista e compositore siciliano – che viene dalla classica e dal Jazz – ammesso al prestigioso programma in “Scoring For Motion Pictures and Television” della University of Southern California, una delle più famose università americane. Falzone da diversi anni è un componente del gruppo: Jumpin’ up. L’evento inizierà alle 21,30 e si annuncia come assolutamente imperdibile per gli appassionati di jazz.

