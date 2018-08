SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha messo a punto l’avviso della manifestazione di interesse per lo smaltimento della frazione organica – rifiuti urbani. L’obiettivo è quello di procedere all’affidamento del servizio per il conferimento e smaltimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani per la durata massima di un anno. Lo schema del disciplinare è stato pubblicato nell’albo pretorio on line del Comune. Il termine ultimo per la manifestazione di interesse è quello delle ore 24 del prossimo 31 agosto da fare pervenire al seguente indirizzo PEC : segreteria@pec.comune.san-cataldo.cl.it.

