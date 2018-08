SAN CATALDO. Un avviso di indagine di mercato per l’ affidamento e realizzazione del servizio di refezione scolastica. E’ quello che ha pubblicato l’amministrazione comunale sul sito web del Comune. L’avviso è teso all’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento e la realizzazione del servizio di refezione scolastica della scuola d’infanzia del comune di San Cataldo. Il servizio riguarderà gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. L’avviso è stato pubblicato nell’albo pretorio on line ed è visionabile a chiunque intenda parteciparvi. Il termine per la presentazione delle istanze è per le ore 11,30 del prossimo 24 agosto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...