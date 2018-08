SAN CATALDO. Un annuncio importante, quello che l’assessore comunale al territorio e ambiente Angelo La Rosa ha fatto nella sua pagina di facebook. <Dopo alcuni mesi di ricerche, abbiamo avviato, in sinergia con Azienda Foreste, Distretto Minerario, Ispettorato Forestale e Soprintendenza la fase di recupero della nuova solfara con doppia “calatura”, che consentirà un virtuoso percorso con ingresso/uscita dei visitatori>. Una gran bella notizia, quella che ha dato l’assessore della Giunta Modaffari, anche perché consentirà di valorizzare una nuova solfara da inserire nel percorso che viene proposto ai turisti e ai visitatori del sito di Gabara. <Quando le Istituzioni decidono di lavorare in sinergia…tutto è più semplice nella realizzazione del Progetto Gabara>, ha commentato l’assessore al territorio e ambiente. Angelo La Rosa ha poi spiegato: <A fine lavori i visitatori potranno apprezzare: lo scalino rotto, l’icona dell’Annunziata, i filoni di Epsomite e se ci riusciamo una fantastica sorpresa sul fondo della discenderia; intanto – ha concluso – stiamo preparando del cippato per migliorare il fondo di camminamenti e piazzali. Per l’occasione corre l’obbligo ringraziare l’ESA, nelle persone dei funzionari Antonio Bufalino e Giuseppe Fasciana per avere reso possibile in tempi stretti l’utilizzo della cippatrice con supporto tecnico necessario>.

