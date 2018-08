CALTANISSETTA – I carabinieri del Reparto Territoriale di Gela e in particolare i militari della Sezione Radiomobile hanno intercettato un autocarro che trasportava vari rifiuti ferrosi. Il conducente del mezzo, un 26enne della zona gia’ noto alle forze dell’ordine, privo di qualsiasi autorizzazione al trasporto di rifiuti, e’ stato tratto in arresto. Il giovane, espletate le formalita’ di rito, e’ stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura di Gela.

