La nuova serie low cost aperta a tutte le auto da rally , storiche e moderne

Il Challenge Sicily Race è una serie ideata dalla società Tempo s.r.l. titolare di licenza di organizzatore ACI Sport, pensata per ampliare sempre più l’utenza dei rally. Tempo, che fu già ideatrice e promotore della serie nazionale di grande successo riservata alle vetture monoposto Formula 2000 Light , che ha visto disputarsi una delle sue più belle gare proprio a Pergusa nel 2012, ha ideato questa nuovo tipo di “gare” a basso costo aperta a tutti i tipi di auto da rally sia moderne che storiche anche con omologhe scadute e prestando attenzione anche alle vetture con elaborazioni e allestimenti speciali e a specifici prototipi biposto .

Una serie fortemente voluta dai vertici Nazionali della Federazione, per la quale è stato essenziale il supporto degli organi regionali per definirne le regole e le modalità di svolgimento .

Già per questa stagione erano previsti tre appuntamenti da disputarsi sul Circuito di Pergusa , unico in Sicilia ad avere una omologazione ACI Sport e dunque naturalmente vocato a ospitare manifestazioni regolamentate , ma i provvidenziali lavori di rifacimento del tracciato e delle strutture dell’autodromo di cui si deve dare ampio merito alla nuova dirigenza dell’autodromo capitanata da Mario Sgrò , ne hanno prima ritardato e adesso reso impossibile l’effettuazione in questa stagione . Infatti il nuovo e performante mando

d’asfalto , steso a cura e spese della Pirelli , necessita di un lungo periodo di assestamento prolungato dal forte caldo di questa stagione e dunque oggi , in una riunione operativa svoltasi negli uffici dell’ente , alla quale erano presenti l’Archietto Marco Crisafulli (responsabile tecnico dell’autodromo), Lucio Bonasera (designato direttore di gara della serie) e Eros Di Prima (amministratore della società Tempo) si è ritenuto opportuno non effettuare nessun evento di tipo competitivo sino alla sua completa stabilizzazione .

Tutto rinviato dunque alla stagione 2019 , quando verrano inserite a calendario nazionale le nuove date. Saranno almeno tre gli appuntamenti le gare saranno valide per un apposito “campionato regionale ” che verrà istituito dalla Delegazione Regionale ACI Sport .

Mi piace: Mi piace Caricamento...