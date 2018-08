E’ stato un vero e proprio successo mondiale quello realizzato lo scorso 14 luglio a Terme Vigliatore in provincia di Messina dall’ imponente orchestra composta da ben 368 clarinetti, provenienti da ogni parte della Sicilia e non, che è riuscita a stabilire un nuovo primato mondiale “Large Clarinet Esemble” ovvero la piu’ grande formazione di clarinetti riunitasi insieme che entra così di diritto a pieno titolo nel Guiness World Record. All’evento hanno preso parte quattro giovani clarinettiste tutte appartenenti alla banda musicale G.Verdi di Caltanissetta, Maria Ivana Stella, maestro dello stesso Corpo bandistico, Noemi Palermo, Serena Melfa e Elena Tramontana che nel corso del concerto, promosso con l’intento di stabilire un nuovo record dal maestro David Milici e diretto dal compositore e direttore d’orchestra Nunzio Ortolano, hanno avuto modo di eseguire “La gara di Nottingham”, la colonna sonora del film “La vita è bella” ed infine “L’inno di Mameli”. Cancellato dunque il precedente record appartenuto fino a qualche tempo addietro dall’India con 321 clarinettisti presenti all’evento organizzato nel 2012 negli Usa allo stadio LB di Hyderabad Andhra Pradesh. “-Una soddisfazione immensa per il maestro Maria Ivana Stella che si ritiene assolutamente soddisfatta dell’esperienza ed onorata di aver fatto parte di un evento che rimarrà sicuramente nella storia; chiunque volesse imparare uno strumento e far parte della nostra realtà bandistica, continua il maestro Stella, puo’ aderire alla nostra scuola musicale iscrivendosi, già a partire da settembre, presso i locali del Corpo bandistico G. Verdi siti in via Re d’Italia n°74”-

