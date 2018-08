MESSINA – All’alba di oggi, i carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione nel Messinese e in provincia di Palermo e Bergamo ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della locale Procura, a carico di 6 persone ritenute responsabili – a vario titolo – di rapina aggravata in concorso mediante l’ipnosi delle vittime. L’operazione denominata “Hypnose”, svolta dai militari della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, ha sgominato una banda di rapinatori – con base a Palermo – i cui componenti rapinavano per lo piu’ vittime anziane avvicinate col pretesto di una finta compravendita di gioielli venivano indotte in stato confusionale e persuase a recarsi presso la propria abitazione o presso istituti di credito al fine di procurarsi il denaro che consegnavano ai malfattori.

