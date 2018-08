MUSSOMELI – Una nota del dirigente scolastico dell’I.S.S. “Virgilio”, in ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel Regolamento (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR rende noto che l’istituto scolastico da lei diretto è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito del Piano Integrato d’Istituto- FSE -“Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020, i seguenti progetti: 1) Vivere l’Europa in Europa: la cittadinanza europea; 2) Youth in Europ. “I citati progetti, è chiarito nella nota, rispondono ai bisogni formativi degli studenti e del territorio, sono coerenti con le finalità del PTOF d’Istituto, con il PDM e con il RAV, e perseguono l’obiettivo di una Scuola aperta, inclusiva ed innovativa, che integra e promuove i giovani, internazionalizzando l’Offerta Formativa d’Istituto. Il progetto Vivere l’Europa in Europa: la cittadinanza europea si prefigge di rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad una cultura, a valori, a una storia e a un percorso comune. Mira, altresì, alla riflessione e al dibattito sulla rilevanza e sulle implicazioni dell’Unione europea sulla vita quotidiana e su cosa significhi essere cittadino europeo, anche tenendo conto del carattere multilingue dell’Unione, e alla creazione e allo sviluppo di contenuti inerenti le tematiche europee, con esplicito riferimento al 60°anniversario dei trattati di Roma. Il progetto Youth in Europe prevede un modulo didattico di mobilità transnazionale, che consentirà agli studenti di vivere in un diverso paese europeo un’ esperienza integrativa rispetto al loro percorso formativo, per l’accrescimento delle conoscenze e delle competenze linguistiche e per l’ acquisizione di una certificazione B2 o superiore QCER, rilasciata da parte di Enti Certificatori riconosciuti a livello internazionale. La realizzazione dei progetti mira al successo scolastico degli studenti ed è frutto di una progettualità partecipata e condivisa. Si ringraziano i partner locali ed internazionali, che hanno supportato la Scuola in tal senso e si sono impegnati per la proficua attuazione dei Progetti: Tutti i bandi relativi ai Progetti saranno pubblicati all’albo, su Amministrazione Trasparente, sul sito web della scuola :www.virgiliomussomeli.gov.it”

