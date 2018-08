PALERMO – “Il porto di Gela non può più attendere il comodo dell’assessore Falcone. Chiediamo alla presidente Savarino di convocare la commissione Mobilità all’Ars chiamando in audizione tutti gli attori della vicenda del porto rifugio insabbiato. Dalla Capitaneria di porto alle associazioni dei pescatori, dai deputati alla Regione Siciliana. Chi diserterà quella commissione, si assumerà la responsabilità di non voler risolvere la questione”. A dichiararlo è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola che esorta l’assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone a voler ascoltare le istanze dei gelesi relativamente al porto rifugio, cronicamente insabbiato. “Lo stesso assessore – spiega Di Paola – aveva preso degli impegni in campagna elettorale. Ad 8 mesi dal suo insediamento, non mi pare di trovare l’impegno che aveva promesso. A questo punto, l’audizione si faccia, chi c’è c’è e chi non c’è se ne assuma le responsabilità politiche, assessore compreso” chiosa Nuccio Di Paola.

