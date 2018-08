CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. In riferimento alla polemica sindacale relativa al comportamento della ditta ELIOR, affidataria del servizio di refezione scolastica per conto del Comune Di Caltanissetta, nei confronti di alcuni dipendenti, il segretario generale della UilTuCS di Caltanissetta-Agrigento-Enna Michelangelo Mazzola con un comunicato stampa pubblicato sulle testate giornalistiche Il Fatto Nisseno e La Gazzetta Nissena il 4.5.2017 usava parole offensive, arbitrarie e fuori luogo nei confronti del coordinatore provinciale dell’Area Democrazia e Lavoro della CGIL che con una propria nota – anch’essa pubblicata su entrambi i quotidiani online il 2.5.2017 – aveva contestato l’operato della predetta impresa di ristorazione.

Premesso ciò, il segretario generale Mazzola si scusa con il coordinatore Lombardo e dichiara che non era assolutamente sua intenzione offendere l’onore e la reputazione del predetto dirigente della Cgil, di cui peraltro ha sempre apprezzato la specchiata condotta sul piano morale e sindacale. Senza entrare nel merito si trattava, in particolare, di una frase risultata offensiva a cui dovevano seguire altre parole che avrebbero dato un significato completamente diverso alla stessa frase e non dal tono offensivo, ma che per la tensione e una frettolosa lettura non sono state scritte.

Il coordinatore Lombardo accetta le scuse perché crede alla buona fede e alla sincerità del segretario generale della Uiltucs Michelangelo Mazzola, considerati anche i pregressi rapporti di amicizia e, conseguentemente, dichiara che ritirerà l’esposto-querela a suo tempo presentato contro lo stesso.

Si chiede, infine, ai direttori delle testate giornalistiche anch’esse coinvolte nell’esposto querela di pubblicare con la stessa evidenza dei precedenti comunicati la presente nota, al fine di chiarire quanto accaduto ai lavoratori e della ritrovata serenità tra i due dirigenti sindacali.

Il Segretario UILTuCS Coordinatore Prov.le D&L CGIL

Michelangelo Mazzola Salvatore Lombardo

Mi piace: Mi piace Caricamento...