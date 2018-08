In relazione alle modifiche che nell’ultimo periodo hanno interessato la programmazione della distribuzione idrica nel centro abitato del Comune di Niscemi, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, puntualizza di aver ultimato gli interventi di ripristino delle normali operazioni di emungimento delle fonti di contrada “Mascione”, situate nel comune di Grammichele, già oggetto di relativa segnalazione agli Enti ed Autorità competenti. Rispetto a quanto inizialmente previsto i tempi di esecuzione di queste attività si sono protratti a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno determinato la necessità di rendere nuovamente praticabili le vie di accesso ai siti in questione. In conseguenza del completamento delle attività di ripristino la ripresa della distribuzione idrica – a giorni alterni – sarà riattivata, per esigenze tecniche, entro il 16 agosto avendo già ripristinato l’erogazione secondo la seguente turnazione:

10-08 serale apertura centro storico e macello alto;

11- 08 apertura tripoli Trappeto / cimitero alto / Pitrè tutto / macello basso / Poggio placenti;

12-08 macello alto / canale / cimitero basso e Carbone Maugeri / grazia / San Antonio / canalicchio / San Giuseppe / Dott Giugno;

13-08 spasimo alto / spasimo forestale / spasimo barracuda / gramsci / macello basso / Cicero / Poggio placenti;

14-08- cimitero alto / Pitrè tutto,

15-08- macello alto / canale /cimitero basso e Carbone Maugeri / centro storico tutto;

16-08 spasimo alto / spasimo forestale / spasimo barracuda / gramsci / macello basso / Cicero / Poggio Placenti.

La riparazione del guasto ad una delle fonti nel comune di Grammichele è l’ultima delle cause che il Gestore ha dovuto affrontare con l’obiettivo primario di mitigare quanto più sia possibile gli effetti negativi e conseguenti all’ordinaria erogazione idrica nel territorio di Niscemi. Come tempestivamente segnalato da Caltaqua le circostanze che hanno comportato delle modifiche al servizio idrico reso a giorni alterni agli utenti niscemesi risalgono a metà luglio scorso. Si tratta di cause non imputabili alla responsabilità del Gestore in quanto riferite alla fornitura di energia elettrica o a circostanze impreviste come il verificarsi di una perdita alla tubazione di adduzione della sorgente Polo. Caltaqua, infine, ritiene doveroso precisare che, in attesa che la Regione Sicilia concluda l’iter finalizzato all’emissione del decreto di finanziamento pubblico del progetto di sostituzione della rete di distribuzione nel comune di Niscemi (pari a circa 4 M€), ha avviato da tempo – con il massimo impegno e impiegando risorse private – le attività e gli interventi diretti al miglioramento della distribuzione idrica. I risultati sin qui ottenuti evidenziano un’ottimizzazione dell’erogazione idrica rispetto agli anni passati sia in termini di turnazione – adesso a giorni alterni – che di durata di ogni singolo turno.

