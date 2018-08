MUSSOMELI – Grande partecipazione, nonché soddisfazione da parte degli organizzatori dell’evento “DARK MOON” (diletta sei anche se ti eclissi), organizzato presso la Villa Ricotta dalle associazioni Johannes Kepler, BC Sicilia e Symposium, in occasione dell’eclissi lunare, fenomeno celeste che tutti gli appassionati aspettavano da tempo.

Astrofili in fibrillazione, tutti in attesa dell’eclissi più lunga del XXI secolo. Uno spettacolo durato un’ora 42 minuti e 56 secondi, andato in scena nella notte tra il 27 e il 28 Luglio.

Soddisfatta Rita La Monica (presidente dell’associazione BC Sicilia) che sottolinea l’originalità e l’importanza culturale dell’evento che si è potuto realizzare grazie alla sinergia e alla passione dei volontari delle associazioni.

Erano circa le 20:40, quando gli invitati hanno iniziato a varcare l’ingresso della villa – spiega Salvatore Giardina (presidente dell’Associazione Culturale Symposium). “Una serata memorabile andata in scena in un luogo incantevole quale Villa Ricotta. Non potevamo scegliere posto migliore, è perciò doveroso ringraziare il dottore Mario Ricotta a nome delle associazioni che si sono impegnate per la buona riuscita dell’evento che, oltre ad essere stato molto partecipato, ci ha permesso di trascorre una piacevole serata culturale all’insegna della convivialità e della condivisione.

Molto apprezzate sono state le lectio dello studioso ing. Desiderio Lanzalaco e del geologo Carmelo Orlando, nonché la declamazione delle poesie di Saffo, Baudelaire, D’Annunzio e Rodari, a cura di Giuseppe Messina, Rita La Monica, Maria Nucera, Graziella Mingoia e Carmelo Rappisi.

In tutto ciò, non si può non sottolineare la preziosa collaborazione dell’ordine regionale dei Geologi di Sicilia, i cui ringraziamenti vanno rivolti al presidente dott.re Giuseppe Collura, nonché al geologo Angelo Alfano, componente della consulta dei geologi della provincia di Caltanissetta.

A colorare l’evento, ci hanno pensato Luisa Noto e Sandro Genco che hanno allietato la serata con le loro esibizioni live.

Il bilancio della serata – conclude Giardina – non può che essere considerato soddisfacente. La divulgazione del sapere è di fondamentale importanza per la crescita del nostro territorio”.

