MUSSOMELI – Si è concluso in festa il torneo di tennis disputato presso il campetto di tennis del Primo Istituto Leonardo da Vinci, che ha visto vincitori tutti i partecipanti a cui è stata consegnata una coppa ricordo. La parola d’ordine è stata “divertimento” con un giusto agonismo. Soddisfatto il presidente Lorenzo Ladduca e tutto il direttivo del “Mussomeli tennis club” che hanno programmato questo momento di gioco e di relax. Da segnalare, per la cronaca, la vittoria attribuita ad Alessandro Bertolone, seguito da Salvatore Carrubba, Giovanni Lo Monaco e Rino Bertolone. Lo staff organizzatore ha ringraziato l’amministrazione comunale nelle persone dell’assessore allo sport Sebastiano Lo Conte e del vice sindaco Francesco Canalella, il quale per la circostanza ha commentato: “il campetto da tennis è stato uno dei primi progetti realizzati da quest’amministrazione in questi 3 anni. E’ una mia grande soddisfazione personale, essere riusciti a dotare la comunità di un campetto, che consenta a tutti gli appassionati di non dover fare decine di km per una semplice partita o un torneo amatoriale”.

