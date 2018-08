MUSSOMELI – La VI commissione sanità dell’ assemblea regionale siciliana ha concluso i lavori di revisione della rete ospedaliera licenziata dalla giunta regionale qualche giorno fa. “È ufficiale – ha scritto sul social il sindaco Catania: aggiunti all’ ospedale di Mussomeli altri due posti letto al reparto di pediatria che passa dunque dai 4 posti previsti nella rete a 6 posti. Adesso lavoreremo con l’Asp di Caltanissetta affinché i posti riconosciuti nella rete ospedaliera trovino la seguente declinazione:

– 4 posti ordinari + 2 dh per la pediatria

– 4 posti ordinari + 2 dh per chirurgia

– riconoscimento formale ed effettivo dei CAL gastroenterologia e oculistica anche attraverso incarichi “professional” . Ringrazio la VI commissione per le modifiche apportate ed in particolare l’on.le Pullara, l’on.le Arancio e la presidente della VI commissione che si sono mostrati molto sensibili alle nostre richieste che rendono più funzionale la rimodulazione ed il difficile lavoro fatto dall’ assessorato regionale. Adesso chiederemo all’ASP di Caltanissetta di mantenere tutti gli impegni e ricostituire l organico necessario al pieno funzionamento di tutti i reparti. Ringrazio tutti gli operatori sanitari del M. I. Longo per il lavoro straordinario che stanno facendo così come il dott. Dell’ Utri nella sua duplice veste”.

