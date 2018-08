MUSSOMELI – Nuovamente sul problema strade con vecchie e nuove lamentele, imprecazioni, sarcasmi e chi più ne ha,più ne metta. Le tanto vituperate strade, o meglio trazzere, che sistematicamente ed esattamente, ieri domenica , a seguito della pioggia con precipitazioni temporalesche sono state invase da vistose fanghiglie e smottamenti, ostacolando e rendendo difficoltoso il transito degli automobilisti. Protesta a destra e a manca, per le piogge di ieri commenti duri sui social e la domanda è: quando finalmente potremmo dire “Finalmente è arrivato il cambiamento”?. Certamente a chi di competenza la situazione non sfugge e c’è da auspicare un pronto ed immediato intervento di manutenzione per permettere ai pendolari e autisti in genere di potere raggiungere con serenità le proprie destinazioni.” Con i soldi delle tasse che paghiamo – ha postato un cittadino sul social, abbiamo il diritto di essere trattati da cittadini italiani, ed ha poi continuato ironicamente, “Dimenticavo l’Italia finisce subito dopo Roma.” Ed ancora altri commenti. Ma già nel passato il battagliero Ciccio Amico, in diverse occasioni aveva gridato a voce alta questo stato di cose di abbandono, disinteresse e di pericolosità viaria causate dalle piogge.

