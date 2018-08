MUSSOMELI – Erano al tavolo della conferenza stampa del 30 luglio 2018 Seby Lo Conte, Rita La Monica, Chiara Sticca Candellone, Karla de Lara, Giuseppe Catania e Arturo de Simone. Ad introdurre i lavori nella sala delle adunanze del prestigioso Palazzo Sgadari ha provveduto la presidentessa di Beni Culturali di Sicilia Rita La Monica. Ad accompagnare a Mussomeli e presentare in conferenza stampa l’artista messicana di fama internazionale Karla de Lara è stata Chiara Sticca Candellone che, presentando appunto l’artista, ha sottolineato che De Lara ha esposto in 36 paesi del mondo ed ha al suo attivo 229 mostre”. L’Artista ha parlato in messicano e c’è stato anche l’aiuto della traduttrice Maria Antonietta Valenza. Nel suo intervento il sindaco Catania: “Un nuovo tassello si unisce al progetto finalizzato alla valorizzazione del nostro patrimonio materiale ed immateriale. Oggi con questa conferenza presentiamo la mostra di un’artista meravigliosa, non solo dal punto di vista artistico, ma di grande umanità”. C’è da sottolineare che la mostra dell’artista messicana, in questi giorni a Mussomeli, in coincidenza, appunto, della seconda edizione dell’evento “Battichiè” del 4 agosto, di cui sono ideatori Elio Di Salvo e Arturo De Simone, quest’ultimo presidente dell’Associazione “Futtitinni”, è visitabile fino a domenica prossima 5 agosto.(Foto di Giovanni Mancuso)



