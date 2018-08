MUSSOMELI – La domenica successiva al ferragosto, come da consuetudine, è riservata al raduno dei contradaioli di “Fiumicello” e “Serra di Lazzaro” finalizzato alla celebrazione e partecipazione alla santa messa, in aperta campagna, in onore del Cristo Redentore, Patrono della contrada. Puntualmente alle 18,30 Padre Sebastiano Lo Conte presiederà la liturgia eucaristica. Un appuntamento annuale ormai calendarizzato, assai caro ai proprietari di terreni ubicati nella zona, a seguito della donazione del 2006, da parte della famiglia Sorce, della statua del Cristo Redentore, che, collocato su una piccola altura, è ben visibile dai passanti lungo la strada provinciale 16 Mussomeli-Villalba al Km 18.

