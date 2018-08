MUSSOMELI – Organizzato da ANPI “Bella Ciao” di Mussomeli, è previsto l’incontro-dibattito “discorsi in ControCanto”, che si terrà lunedì 20 agosto alle ore 18.30 presso il chiostro Monti. Interverranno: Giuseppe Alessi dell’ANPI “Bella Ciao” di Mussomeli, Nunzio Vitellaro dell’associazione “I girasoli”, Laura Carapezza, dottoressa in Giurisprudenza, Giuseppe Randazzo, sindacalista FLAI CGIL, Giuseppe Difrancesco, dottore in Relazioni Internazionali e Issau Agostinho, autore del libro “Keita. Il coraggio di partire”. Un aperitivo al termine dell’incontro,

