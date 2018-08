MUSSOMELI – Spettacolo al teatro all’aperto del Parco Urbano di Mussomeli, domenica sera, col cantautore Eugenio Bennato, assai apprezzato ed applaudito. E’ stato uno degli appuntamenti atteso previsto nel calendario del “Mussomeli in festa”, promosso dall’amministrazione comunale,unitamente alla locale Pro Loco. Questo il pensiero del cantante locale Gero Riggio, al termine dello spettacolo: Il concerto a mio avviso è stato strepitoso, con artisti poliedrici sul palco molto preparati. D’altronde Eugenio Bennato è il massimo esponente della musica folk/popolare mediterranea e anche se magari lo stile è un pò di nicchia, il pubblico presente ha apprezzato e applaudito lo spettacolo. L’unica cosa che mi è dispiaciuta è che l’evento non è stato fatto in piazza, dove ci poteva essere più partecipazione”. Occorre, comunque, dire che la partecipazione c’è stata, in considerazione anche del leggero vento di tramontana che a Mussomeli è di casa.





