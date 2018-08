MUSSOMELI – Non si è fatta attendere la risposta del presidente del consiglio comunale Gero Valenza in riferimento all’articolo apparso su questo giornale on line e riconducibile ai consiglieri vicini al sindaco Giuseppe Catania a seguito del recente rinvio dell’assise comunale. Prima di ogni cosa, chiarisce che non c’è nessuna linea politica PD – Sicilia Futura – Pensare solidale e Diventerà Bellissima, gruppo, quest’ultimo, a cui il Valenza aderisce. Questo il comunicato stampa: “Riguardo alla nota del 7/8/18 resa dai consiglieri comunali vicini al sindaco Catania, contrariamente a quanto erroneamente espresso, si fa presente quanto segue: in primis, non c’è nessuna linea politica PD- Sicilia Futura- diventerà bellissima- pensare solidale; i consiglieri di diventerà bellissima sono in linea la loro attività politico- amministrativa accanto al presidente Musumeci e alla coalizione di centro destra. in secondo luogo, nessuno è in cerca di un palcoscenico per esprimere le proprie considerazioni, come affermato dai succitati consiglieri, poiché tale palcoscenico è perennemente occupato dagli odierni amministratori a suon di selfie, conferenza stampa e tagli di nastro (ormai anche per una passeggiata occorre che ci sia chi ce lo dica) ; E ancora ultimamente proprio per non lasciare vuoto il palcoscenico citato dai consiglieri vicini al sindaco, c’è chi si è eretto anche a colonello dell’aeronautica dando notizie sul meteo e consigli su come affrontare l’estate torrida. Inoltre, voglio puntualizzare e ricordare ai consiglieri vicini al sindaco che il sottoscritto, prima di fissare un consiglio comunale, ha sempre convocato una riunione dei capigruppo proprio per andare incontro alle esigenze di tutti i gruppi consiliari e dei singoli consiglieri. Infatti, nello specifico, diversamente da quanto affermato dai consiglieri vicini al sindaco, in data 30 luglio 2017 tutti i capigruppo sono stati invitati alla riunione prevista per il 31 luglio dal capogabinetto. A tale invito i suddetti consiglieri non hanno partecipato, non hanno mandato un loro delegato né tanto meno hanno dato avviso della loro assenza. Stesso comportamento è avvenuto anche per la successiva riunione del 7 agosto, in quanto, sempre su convocazione del capigabinetto, nessuno dei suddetti consiglieri ha partecipano ne tanto meno ha manifestato la sua impossibilità a partecipare mancando così di rispetto non solo ai presenti ma al ruolo che ricoprono. A questo punto ho fissato il consiglio tenuto conto dei gruppi presenti alle riunioni (di solito gli assenti ingiustificati hanno torto). Inoltre, per quanto riguarda la critica mossa dai consiglieri vicini al sindaco che il Consiglio Comunale viene utilizzato come strumento della politica personale contro questa amministrazione, per quanto mi riguarda rimando al mittente tale affermazione e ancora una volta colgo l’occasione per rimarcare che la mia presa di distanza è dovuta a una sopravvenuta mancanza di fiducia e stima nei confronti di questa amministrazione causata da uno svolgimento dell’attività amministrativa a dir poco personalistico ed egocentrica. Ciò si può facilmente evincere dalla deliberazione di atti amministrativi penalizzati per la comunità Mussomelese e vantaggiosi “ solo per pochi”. Infine, credo che la cittadinanza inizi a comprendere che quanto svolto fin adesso non è altro che uno specchietto per le allodole atto a mascherare , mediante lusinghe e proclami, una attività amministrativa carente ed inconsistente e pertanto di tutto quanto ne dovranno dare conto alla cittadinanza”.

