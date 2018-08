MUSSOMELI – Gli alunni della Scuola elementare di Via Madonna Fatima dell’anno scolastico 1985/1986, dopo oltre 30 anni, hanno testimoniato in una recente rimpatriata il loro affetto alla maestra Amalia Sciumè, consegnandole, durante una conviviale, una targa con l’incisione di due foto della scolaresca: La prima e la quinta elementare, confermandole la loro gratitudine. Era da tempo che alcuni alunni avevano desiderato questa rimpatriata, ma momenti diversi e comprensibili non hanno facilitato l’incontro. Tuttavia, un nucleo di quegli alunni hanno detto no ad eventuali altri rinvii e così, sabato scorso hanno incontrato, in un noto ristorante, la loro amata maestra, di cui ancora oggi conservano la dolcezza e l’ amorevolezza che accompagnarono gli anni di crescita nella loro infanzia. Visibilmente emozionati, alunni e maestra, hanno vissuto momenti di grande compiacimento, affiorando nella loro mente fatti e circostanze che segnarono gli inizi del cammino scolastico dei piccoli, guidati amorevolmente da una seconda mamma, come è stata ritenuta la maestra Amalia. Questi gli alunni presenti: Mary Messina, Salvatore Catalano, Santino Salvatore Barba, Salvuccio Alessi, Lena Fasino e Tanino Palumbo. Torta e spumante per salutare e festeggiare l’incontro. Una notazione: ancor prima di concretizzare questa rimpatriata, l’anzidetta delegazione di alunni, compresa la maestra Amalia, nello scorso mese di febbraio, si sono recati a Montedoro presso il Camposanto per rendere visita, con un omaggio floreale ed una targa, alla compagna di scuola, deceduta all’età di vent’anni, Francesca Glaviano. Un gesto assai apprezzato dai genitori dell’alunna scomparsa. Commossi hanno abbracciato e ringraziato maestra e compagni di scuola di Mussomeli, giunti appositamente a Montedoro.



