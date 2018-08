MUSSOMELI -Nella giornata di ieri si è tenuta la conferenza stampa relativa al significativo risultato raggiunto per il mese di luglio nella raccolta differenziata. Alla conferenza stampa sono intervenuti: L’amministratore Unico ed il responsabile operativo della SRR Servizi ed Impianti, Avv. Panebianco e Andrea Morreale, Il Vice comandante dei Vigili Urbani Attilio Frangiamore e gli assessori Francesco Canalella, Toti Nigrelli e Giuseppina Territo. La Conferenza stampa di ieri era finalizzata a far conoscere ai cittadini il risultato raggiunto nel mese di Luglio 2018 pari al 67% di raccolta differenziata. “Si tratta di una conquista di civiltà rincorsa- ha detto il sindaco Catania – da tante amministrazioni negli ultimi 20 anni e raggiunta con grande soddisfazione dalla nostra amministrazione”. “Conquista, ha continuato Catania, che consente di evitare ai nostri concittadini: il pagamento della ecotassa, per quei comuni che entro il 31.12.2018 non hanno ancora raggiunto il 65% ed il pagamento di un extra-costo per il trasferimento dei rifiuti fuori Sicilia, per quei comuni che ad agosto non hanno raggiunto il 35%. Questo obiettivo, ha precisato Catania, è stato possibile grazie alla straordinaria e preziosa collaborazione di tutti i cittadini che sono i veri protagonisti di questo importante traguardo raggiunto, al grande lavoro organizzativo della SRR Servizi ed Impianti, all’impegnativo lavoro portato avanti da tutti gli operatori, allo straordinario lavoro dell’Assessore Canalella”. Il primo cittadino ha poi sottolineato quali azioni sono state messe in campo: l’eliminazione cassonetti dal mese di giugno grazie alla quale azione siamo passati dal 43% al 67%, il controllo sul territorio dei Vigili Urbani grazie al quale sono partite ieri le prime multe per abbandono dei rifiuti (ne sono state emesse diverse (il costo della sanzione va da € 25,00 a € 500,00 , l’installazione di un nuovo software alla stazione di pesa dell’auditorium che permetterà il rilascio di uno scontrino che darà all’utente in tempo reale il dato della raccolta differenziata da inizio anno e l’avvio servizio civile con n. 4 unità che faranno attività di sensibilizzazione nelle scuole e nei luoghi di aggregazione (circoli, parrocchie, etc)”. Nella sua esposizione Catania ha anche detto che “Abbiamo ancora alcune cose da migliorare ma occorre evidenziare che siamo partiti da appena 7 mesi mentre ci sono comuni che da 20 anni svolgono la raccolta differenziata. In particolare nei prossimi mesi è prevista la realizzazione di almeno 2 mini isole ecologiche con accesso controllato (tessera sanitaria) consentito solo a coloro che non sono serviti dal porta a porta. Mini isole che verranno realizzate nel momento i cui procederemo all’approvazione del bilancio e potremo fare l’impegno di spesa”. Avviandosi verso la conclusione, Catania ha sottolineato che occorre inoltre mettere in evidenza che delle circa 4.400 utenze presenti a Mussomeli ben 4.000 sono servite già adesso dal servizio di porta a porta (con operatori che ritirano il rifiuto sotto casa), mentre i restanti 400 utenti possono usufruire dell’isola ecologica dell’ex auditorium, aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato mattina, dalle 7.00 alle 12.00, e nei pomeriggi di martedì e giovedì , dalle 15.00 alle 18.00”. Per il sindaco Catania sono i tre motivi per cui vale la pena differenziare: scelta etica e di rispetto ambientale , evitare il pagamento costi aggiuntivi (ecotassa e trasporto fuori), a regime una riduzione della bolletta (quando saranno attivati ulteriori e nuovi impianti di compostaggio).



