MONTEDORO. Entrano nel vivo i festeggiamenti del Santo Patrono San Giuseppe organizzati dal comitato dei festeggiamenti e dall’amministrazione comunale. Il comitato dei festeggiamenti è formato da Angelo Morreale, Calogero Galante, Antonio Sorce, Salvatore Falcone, Gaetano Duminuco, Rosetta Schifano e Paolo Mingoia. Oggi 4 agosto dopo la celebrazione dei vespri solenni presieduti da don Amedeo Duminuco, è in programma alle 21,30 in Piazza Europa lo spettacolo Antonio Monforte Unplugged, tra musica e parole. Dalle 24 tradizionale notturna musicale per le vie del paese. Domenica 5 agosto c’è la tradizionale giro per le vie del paese con il carretto siciliano per il ritiro delle “ntorce” cioè delle offerte dei fedeli casa per casa, dopo di che alle 10,30 è prevista la celebrazione della messa pontificale da parte del vescovo mons. Salvatore Paruzzo. Alle 18 altra messa solenne celebrata da padre Faustino Licata, mentre alle ore 20 prenderà il via la tradizionale quanto suggestiva processione di San Giuseppe per le vie dei santi accompagnato dalla banda musicale “Vincenzo Bellini” di Montedoro. La stessa banda musicale montedorese avrà poi modo di esibirsi con musica a palco dalle 22. Il 6 agosto dalle ore 21 c’è lo spettacolo di cabaret “Ho scagliato la prima pietra” di Giovanni Cacioppo. Infine, il 7 agosto dalle ore 21 festa degli emigrati con rinfresco e serata a cura del gruppo dei Tequila.

