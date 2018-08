MILENA. Il cittadino Salvatore Ferlisi, nel passato consigliere comunale ora non più, ha postato sul social sue considerazioni sulla attività di promozione e valorizzazione del territorio e di conseguenza anche l’utilizzo dei soldi impegnati per la locale Pro Loco. Cosi l’internauta Ferlisi posta il suo argomentare:

“I SOLDI ALLA PRO LOCO”. Delibera Di Giunta, n. 78, oggetto: Presa atto della convenzione tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione Turistica Pro Loco Milena per la realizzazione di iniziative e attività di promozione e di valorizzazione del territorio. Data atto : 31/07/2018.

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA. Premesso:

• Che l’Amministrazione comunale, ai fini della promozione sociale, culturale e turistica, attraverso la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative culturali, momenti importanti di valorizzazione del territorio, ha stipulato una convenzione con l’Associazione Turistica Pro Loco di Milena per la realizzazione di iniziative e attività di promozione e di valorizzazione del territorio;

• Che per la realizzazione delle suddette iniziative il Comune si impegna a sostenere l’onere finanziario per l’importo massimo complessivo di € 31.500,00;

Visto il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 dell’8 maggio 2018;

Vista la variazione al bilancio di previsione 2018/2020 approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 30 luglio 2018;

Atteso che occorre prendere atto della convenzione;

PROPONE

Prendere atto della convenzione tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione Turistica Pro Loco di Milena per la realizzazione di iniziative e attività di promozione e di valorizzazione del territorio, che si allega al presente atto quale parte integrante.

Autorizzare i competenti Funzionari responsabili ad impegnare e liquidare la somma prevista di € 31.500,00.

_______

Quanto sopra, scrive ancora Ferlisi, è una riproduzione essenziale della delibera di Giunta.

Sono stati impegnati e liquidati euro 31.500,00 alla proloco di Milena, per farne cosa ?

La delibera, come si legge è molto vaga e generica, in pratica da carta bianca a questa associazione per la gestione e la spesa della somma impegnata.

Non ci sono vincoli precisi, non ci sono obiettivi da raggiungere, non sono indicate iniziative da prendere, dalla delibera non si evince niente.

Forse perché il tutto è dettagliato nell’atto di convenzione.

Ma la convenzione dove si trova ?

Trasparenza vuole che gli atti di spesa siano resi pubblici.

Nel caso specifico è una spesa delegata e a maggior ragione vogliamo sapere chi deve spendere questi soldi e con quali criteri.

Vorremmo conoscere se prima della presa d’atto la pro loco ha inviato al comune un preventivo di spesa e di obiettivi da raggiungere.

Ci chiediamo ancora, in tutti questi anni qual è stato il contributo di questa associazione per l’incremento turistico e la promozione culturale del luogo.

Io credo, che allo stato, Milena ha un buon Sindaco: è il migliore della scuderia dello zio ed è sicuramente preferibile questo Sindaco che una scarpa vecchia delle amministrazioni del vecchio millennio. Le nostre critiche, che sia chiaro, non sono personali, ma si rivolgono agli atti”. E’ pensabile che Salvatore Ferlisi aspetti chiarimenti in merito-

