MILENA – Il programma religioso in onore di S. Antonio Abate prevede: ore 07,00 – Apertura della Chiesa Madre e suono a festa delle Campane di tutte le chiese del paese; 0re 07,30 . Alborada con sparo di 21 colpi a cannone; ore 08,00 – Inizio del giro per le vie del paese del gruppo Tammurinara “E. Scalia”: 0re 09,00 – Ingresso del Corpo Bandistico “G. Verdi” Città di Milena, diretto dal maestro C. Mangione; ore 09,30 – Concerto di marce sinfoniche in Piazza Garibaldi ; ore 10,30- Corteo delle purmisioni a piedi e a cavallo e del purcidduzzu di S. Antonio con partenza da Via Salvo D’Acquisto; ore 11,15 – Benedizione di tutti gli animali domestici sul sagrato della chiesa Madre; ore 11,30 – Solenne Celebrazione Eucaristica; ore 13,00 – Angelus con sparo di 10 colpi a cannone; ore 18,00 – Recita del Santo Rosario meditato; ore 18,00 – Solenne celebrazione eucaristica animata dalla corale “S. Cecilia” e con la partecipazione delle Autorità cittadine; presiede il rev. Sac .Davide Lutri; ore 19,30 – Trionfale uscita del simulacro di S.Antonio Abate ed inizio della solenne processione; ore 20,30 – Arrivo della processione in piazza Europa; esecuzione corale dell’inno a S. Antonio Abate e sparo di fuochi d’artificio; ore 21,30 – Spettacolo musicale con i “Celentadri” e “Christian Carapezza danger show” in Piazza Garibaldi; ore 01,00 – Spettacolo pirotecnico presso il Campo Sportivo eseguito dalla ditta Inguanta Angelo.



