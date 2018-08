Un venditore ambulante, Cisse’ Elhadji Diebel, 22 anni, senegalese in Italia con permesso di soggiorno, è stato ferito a una gamba da due sconosciuti con un colpo di pistola. Il fatto è avvenuto in via Milano, nel quartiere Vasto, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale. L’immigrato, intorno alle 22 di giovedì 2 agosto, si trovava in compagnia di due amici, in strada, quando è sopraggiunto uno scooter con a bordo due persone: secondo quanto riferito dai compagni della vittima i due erano di pelle bianca, e uno di loro ha esploso alcuni colpi di pistola, forse tre, uno dei quali ha colpito a una gamba il senegalese. Il ferito è stato condotto nell’ospedale San Giovanni Bosco, dove sarà sottoposto a intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile, rimasto conficcato nell’arto. Diebel non è in pericolo di vita. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato.

Analogo episodio a Pistoia, seppur senza feriti. Uno o due colpi di pistola, accompagnati da un epiteto razzista, sarebbero stati esplosi la sera di giovedì 2 agosto, intorno alle 23, contro un migrante ospite della parrocchia di Vicofaro che è rimasto illeso. Ne dà notizia il parroco di Vicofaro don Massimo Biancalani sul suo profilo facebook che ha denunciato il fatto in questura. “Due giovani italiani al grido ‘negri di merda’ – scrive – hanno sparato uno o due colpi di arma da fuoco in direzione di uno dei nostri ragazzi migranti che è rimasto illeso”. (Fonte ansa.it)

