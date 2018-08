MARIANOPOLI – Ieri si sono rincontrati buona parte dei nati nel 1968 a Marianopoli per festeggiare mezzo secolo di vita. Hanno partecipato alla Santa Messa di ringraziamento, celebrata da Padre Bernardo Brigante, durante la quale sono stati ricordati due coetanei (Salvatore Lombardo e Nicolò Cannella. Nicolò) scomparsi prematuramente. Subito dopo c’è stata la foto di rito scattata sul tetto della chiesa con lo sfondo del campanile, per riproporre dal vivo il logo stampato sulla maglietta; ricordo che tutti i festeggiati hanno indossato. I festeggiamenti sono continuati la sera in un locale del paese con una cena a buffet, fra balli canti e tanto divertimento. L’iniziativa ha permesso di fare ricontrare tanti compagni di scuola, soprattutto con coloro che sono emigrati e rientrati per l’evento, anche se sono mancati parecchi manchesi residenti fuori per motivi di lavoro, ai quali è andato l’abbraccio ed il saluto da parte di tutti i presenti, che hanno rievocato anche momenti trascorsi tra i banchi di scuola o tra le strade durante la loro quotidianità nelle alterne vicende della vita.

