VILLALBA – Dal Consigliere e assessore comunale Giuseppe Zaffuto riceviamo e pubblichiamo: “Ho atteso qualche giorno prima di replicare alla gaffe del dr. Catania, per due ordini di ragioni. La prima, perché ho maturato l’idea di formulare questa mia come pensiero personale, al di là delle valutazioni del mio gruppo politico e del resto della giunta di Villalba. Quindi non intervengo per spirito di gruppo, ma per mia convinzione personale. La seconda ragione per la quale ho aspettato è per avere l’opportunità di buttare l’occhio sui fatti che caratterizzano la vita politica di Mussomeli avendo come primo attore il suo Sindaco. Intanto premetto che come amministratore villalbese e come cittadino del Vallone, ho sempre guardato alla città di Mussomeli come punto di riferimento territoriale e capitale del comprensorio in cui viviamo. Ho sempre offerto il mio impegno per la scuola Agraria , dove mi sono formato, ho avuto molte occasioni , insieme alla dirigente scolastica, prof.ssa Gera Genco, di Valorizzare la missione sociale di questa bella ed importante realtà formativa. In più di una occasione ho accompagnato operatori economici africani presso l’azienda Sicilzappa a vanto della tecnologia agricola della Sicilia. Questa la premessa breve per sottolineare il rispetto che nutro per la comunità mussomolese , che sento vicina ed amica. Sul piano istituzionale poi, ho avuto modo di confrontarmi con il sindaco Catania , relativamente alla costituzione del Comitato per la Crisi Agricola delle Are Interne. Qui ho ribadito il concetto che come amministratore di Villalba mi sento rappresentato a pieno dal Sindaco di Mussomeli in materia di rivendicazione delle istanze del territorio. Infine il Sindaco de mio paese Alessandro Plumeri, non ha avuto mai perplessità ad eleggere Catania a Presidente della nostra SRR. Per queste ed altre ragioni, la sua inopportuna e sprovveduta entrata nel dibattito politico di Villalba, che in questo periodo registra comportamenti dell’opposizione mirati a fermare in ogni modo la programmazione dell’Ente, ci ha stupito ed amareggiato. Questa estate a Villalba c’è un dibattito politico forte e molto teso, dove ogni parte ha portato in piazza le sue ragioni e si è assunta la sua responsabilità. A far passare il messaggio che gli spropositi dialettali siano da cercare solo nella parte della compagine amministrativa, vittimizzando l’opposizione, a lui politicamente vicina (a suo dire)’ si pecca di miopia e strabismo politico. Bastava che il Sindaco Catania avesse avuto l’accortezza di vedersi qualche video dei comizi , per rendersi conto della inconsistenza delle sue considerazioni. Mi viene da pensare che questo suo poco etico intervento offra molti indizi , su chi, ha messo mano alla redazione del discorso fatto dal suo alfiere in Villalba. Mi auguro che non ci sia nulla di pernicioso in tutto questo. Che non sia un atto di cannibalizzazione istituzionale. Mi auguro che il comportamento del capo dell’amministrazione di Mussomeli, appartenga alla peculiarità personale di un Sindaco di carattere poliedrico che passa dalle previsioni meteorologiche, ai consigli per l’estate, ai fatti politici di altri territori, con la medesima superficialità. Infine mi auguro che la sua inopportuna scelta di campo, in un altro paese , sia dettata solo dal suo ego politico , alimentato da mire elettoralistiche. Anche se ,cercare consenso tra le guerre di altri , equivale alla mossa dell’avvoltoio. Rilevo, a seguire le cronache paesane, che le ambizioni in tal senso, lo hanno portato a navigare a vista tra i partiti del centro destra, come un generale in cerca di divisa. Se posso permettermi un umile consiglio, direi che sia il caso che il dr. Catania si occupi dei fatti di casa sua. Li troverà certamente più interessanti dei fatti di Villalba. Non potrei dire che il Sindaco di Mussomeli , amministrativamente, fin qui abbia dato cattivi esempi. Ma l’attuale dialettica nel Consiglio Comunale di Mussomeli, dove ha perso la maggioranza, non lo mette nelle condizioni di dare buoni consigli. Distintamente Giuseppe Zaffuto

