Nasce nel Nisseno l’ANGSA “Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici”, che dal 1985 si occupa della difesa dei diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie. Costituita da genitori, familiari e tutori di persone nello spettro autistico. L’Associazione “Promuove l’educazione specializzata, l’assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità”. L’Associazione ha costruito nel tempo solide alleanze e fa parte di Federazioni e organizzazioni che sostengono le persone con autismo e con disabilità. L’ANGSA fa parte di Fantasia – Federazione Nazionale delle Associazioni a Tutela delle persone con Autismo e Sindrome di Asperger e della Fish – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap. Inoltre, fa parte di Autism Europe, la principale associazione internazionale che unisce un centinaio di associazioni di tutta Europa impegnate per i diritti delle persone con disabilità e le loro famiglie. L’Associazione, oltre a questo sito web, pubblica “Il Bollettino” che, con cadenza periodica, presenta tutte le attività delle associazioni e le principali notizie e pubblicazioni scientifiche sull’autismo, queste ultime sotto attraverso la consulenza del nostro Comitato scientifico. Da qualche anno si è affiancato al Bollettino, Obbiettivo Autismo un breve notiziario periodico. A questi si aggiungono la Newsletter di questo sito e i profili ANGSA sui social media più diffusi. la nostra sede operativa si trova a Riesi (CL) via s.s. Salvatore, 1; cell: 3284844435

