VILLALBA – Arriva una nuova pubblicazione per lo scrittore siciliano Jim Tatano, stavolta sarà un racconto a tiratura limitata di sole 40 copie edito dalla casa editrice di Sciacca Aulino Editore. Il breve scritto da collezione si intitola Il cambio ed è una divertente storia di equivoci ambientata tra Sciacca e Agrigento nel 1927. Un nuovo piccolo omaggio dell’autore nisseno verso il territorio agrigentino che diverse volte l’ha accolto in importanti manifestazioni culturali come la Strada degli Scrittori, il Festival Kaos in occasione del 150 anni dalla nascita di Pirandello, o a Racalmuto dove più volte l’autore è stato ospite. La data del racconto non è casuale e nasconde un cambio storico raccontato con simpatia dalla penna di Jim Tatano. La novella a tiratura limitatissima fa parte della collana Coup de foudre diretta da Accursio Soldano e ha la copertina ispirata alle composizione di colore del pittore Piet Mondrian.

