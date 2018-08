CALTANISSETTA – A causa di un intervento urgente di Siciliacque, avviato questa mattina per la riparazione di una condotta in territorio di Canicattì, domani – 14 agosto – non sarà possibile effettuare la programmata distribuzione idrica nei comuni di Delia e Sommatino. Lo stop odierno per gli interventi di pertinenza di Siciliacque, infatti, non sta consentendo l’accumulo dell’acqua necessario per la successiva distribuzione nella giornata di domani. Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, sta costantemente monitorando l’evoluzione della situazione in maniera tale da attenuare e contenere al massimo i disagi per la propria utenza.

