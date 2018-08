ROMA – Nella notte del dolore, quando a Genova si piangevano i morti e si scavava ancora tra le macerie, a Furci Siculo, in provincia di Messina, Matteo Salvini festeggiava. Il ministro dell’Interno era a una cena con 260 persone organizzata dall’élite locale della Lega. Calici di vino, piatti a base di pesce, tante foto e selfie, come quello con Antonio Mazzeo che su Twitter ha esultato “Meraviglioso Ferragosto alternativo con il ministro”. E poi una torta gigante con scritto “La squadra vince”, il volto sorridente del leader del Carroccio.

Le foto di quell’allegra serata sono state postate su Instagram da un esponente del Carroccio, Oscar Aiello, portavoce della Lega al consiglio comunale di Caltanissetta. “Un Ferragosto particolare, a cena con il ministro leader della Lega in continua ed evidente crescita”, è il commento di Aiello a quelle foto.

Una nota davvero stonata, tutti quei sorrisi e brindisi, che non è passata inosservata sui social. Un’onda di indignazione s’è sollevata e migliaia di utenti hanno stigmatizzato l’episodio. Gli scatti hanno iniziato a circolare sui Twitter e Facebook e hanno suscitato una violenta polemica. “Perché il ministro non è andato subito Genova? Perché non ha disdetto quella cena politica?”, si sono chiesti gli utenti. E c’è chi sottolinea la tendenza del ministro a vivere in “un’eterna campagna elettorale” mentre anche il mondo della politica si indigna. Salvini replica contrattaccando “gli sciacalli di sinistra”. (di Alberto Custodero e Valentina Ruggiu, fonte repubblica.it)