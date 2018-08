CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. A distanza di un mese esatto il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia viene di nuovo chiamato in causa, da fonti d’informazione, quale alleato dato per certo, insieme a Diventerà Bellissima, di una possibile candidatura a Sindaco avanzata dal movimento “Caltanissetta protagonista”.

Se da una parte la cosa potrebbe farci piacere perchè dimostra l’interesse verso il partito di Giorgia Meloni, dall’altra siamo infastiditi perchè questo Coordinamento cittadino ha già affermato che non ha fatto alcuna scelta di campo, che la farà, autonomamente, quando lo riterrà opportuno e che soprattutto si muove coerentemente con una coalizione di Centrodetra a livello nazionale, formata da “Noi per l’Italia-Udc”, “Forza Italia”, “Fratelli d’Italia” e “Lega”.

E’ per noi corretto e necessario che finito il periodo delle ferie d’agosto questi quattro partiti si riuniscano attorno ad un tavolo per discutere di problematiche cittadine, proposte e programmi; e dopo di una possibile ed auspicabile candidatura a primo cittadino condivisa da tutti. Muoversi dentro una coalizione significa dialogare con i partiti che la compongono nella sua interezza, condividere idee e solo dopo discutere di nomi.

Ultimamente si gioca al massacro puntando sui nomi già un anno prima delle elezioni, come se fossimo in una campagna elettorale per le presidenziali americane; inducendo a scontri, veti incrociati, ripicche.

Fratelli d’Italia non concorda con fughe in avanti, autocandidature e proclami a volte privi di contenuti: anche nel nostro partito abbiamo una lista già pronta, così come anche noi abbiamo un programma elettorale ed anche un professionista autorevole che ha dato disponibilità per un’eventuale candidatura a Sindaco. Ma questo non ci ha portato a presentare nomi o programmi perchè vorremmo che prima si riunisse l’intera coalizione di Centrodestra e si discutesse con pacatezza e serietà di Caltanissetta. Dopo avere riunito la Coalizione nazionale di Centrodestra si potrà aprire a discutere con liste e movimenti che si riconoscono nei valori del Centrodestra e che possano condividere un programma. Ed ancora dopo i nomi.

Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, dunque, ribadendo quanto su scritto, specie la totale autonomia decisionale, si augura che non si prosegua per quasi un anno in questo clima che poco gioverebbe alla risoluzione dei numerosi problemi cittadini e che invece sembra mirato solo alla ricorsa di candidati. Ci auguriamo di essere stati molto chiari per l’ennesima volta e restiamo a disposizione di chi voglia interpellarci per avere notizie di prima mano, non raccogliendo “voci di corridoio”.

Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia

