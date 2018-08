Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 4 agosto lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara in direzione del capoluogo siciliano. I mezzi coinvolti sono due: un Fiorino e una Fiat Punto. L’impatto è avvenuto dopo lo svincolo per l’aeroporto. Il furgoncino, dopo lo scontro con la vettura, si è cappottato. Quattro persone, e non due come appreso inizialmente, sono rimaste ferite. Il più grave è un uomo di 48 anni, condotto in codice rosso in ospedale.

A causa di questo sinistro, lungo l’autostrada A29 “Palermo Mazara Del Vallo”, il traffico è rimasto temporaneamente bloccato al km 12,500, all’interno dell’area comunale di Carini, in provincia di Palermo.

Il blocco del traffico è stato attivato per consentire l’intervento dell’elisoccorso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...