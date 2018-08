CALTANISSETTA – Scendono a 126 posti i posti disponibili alla fiera merceologica San Michele che sarà allestita nel prossimo mese di settembre, organizzata in concomitanza con i festeggiamenti patronali. Ci sarà una contrazione di 24 posti. Motivi di sicurezza hanno «suggerito» questa scelta decisa nel corso di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura. La festa patronale di San Michele deve fare i conti, a Caltanissetta, con l’assenza di grandi spazi dove poter accorpare i tradizionale eventi legati al festino, ovvero la fiera merceologica e il parco divertimento. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)

