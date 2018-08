ROMA – “Fascistoide, troglodita, retrogrado, medioevo, restaurazione.. sono solo alcuni degli aggettivi e dei commenti rivolti a Matteo Salvini oggi dai campioni della tolleranza.. a senso unico. La colpa del ministro? Aver ripristinato la dicitura ‘madre’ e ‘padre’ nei moduli di richiesta per la carta di identità elettronica. Con la Lega terremo saldi i principi e i valori sui quali si identificano la stragrande maggioranza degli italiani. La famiglia è una, il vero diritto dei bimbi è avere una mamma e un papà. Non ci inchineremo certo al pensiero unico di una élite minoritaria. Il medioevo è quello che vogliono introdurre loro con la pratica dell’utero in affitto, la nuova forma di schiavitù delle donne. Su questo tema le femministe radical chic tutte mute e fa bene Salvini ad andare avanti imperterrito”. Lo dichiara il vicecapogruppo della Lega alla Camera, Alessandro Pagano.

