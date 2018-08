CALTANISSETTA – Musica, teatro, danza, intrattenimento. Presentato il calendario degli eventi in programma per l’estate nissena organizzata dall’amministrazione comunale. Nella conferenza stampa in cui sono intervenuti il sindaco, Giovanni Ruvolo, e l’assessore alla Creatività e partecipazione, Pasquale Tornatore, è stato reso noto il calendario di agosto con alcune anticipazioni del “Settembre nisseno” il cui calendario è in linea di massima definito ma che vedrà ulteriori inserimenti nei prossimi giorni.

“L’idea condivisa dall’Amministrazione, con i comitati di quartiere, le associazioni e le parrocchie, è quella di puntare ad una serie di iniziative diffuse sul territorio a cui si affiancano alcuni eventi di più grande richiamo”, ha spiegato il sindaco, sottolineando come “quella di agosto è chiaramente un’attività partita in ritardo perché serviva una certezza delle risorse economiche che si è avuta solo con l’approvazione del bilancio. Soprattutto per il mese di agosto lo spirito è quello di allietare le giornate di chi resta in città con eventi di carattere ludico ricreativo e musicale, partendo da alcuni quartieri che non sono mai stati coinvolti”. Musica, danza, cabaret e street art animeranno il quartiere Provvidenza, “per provare a vivere il quartiere come un laboratorio di rigenerazione urbana”. Altri eventi saranno organizzati nel centro storico coinvolgendo il quartiere Santa Barbara, piazza della Repubblica e alcuni luoghi simbolo della città. Si tratta di venti appuntamenti nel mese di agosto. Il clou sarà il concerto di Francesca Incudine (targa Tenco come miglior disco in dialetto, conferita da una giuria di 300 giornalisti, ndr.), che si terrà il 29 agosto alla biblioteca Scarabelli. Dal 27 al 31 agosto il laboratorio di danza nei quartieri del centro: “Dance! The Nelken Line” a cura di “InArte” e promosso dalla “Pina Baush Foundation”. Un laboratorio di danza incentrata sui movimenti del corpo che coinvolge le persone.

“Le attività di intrattenimento di agosto sono principalmente diffuse nei quartieri, con due eventi di maggior richiamo”, spiega l’assessore Tornatore. “Dopo l’ultimo sopralluogo effettuato alla Provvidenza, e due incontri con la parrocchia ed il comitato di quartiere Provvidenza San Giuseppe, abbiamo previsto spettacoli per adulti e bambini davanti la chiesa e un laboratorio del corpo bandistico ‘G. Verdi’ che oltre a tenere concerti itineranti, darà delle lezioni ai ragazzi sulla musica da banda”.

Il “Settembre nisseno” sarà invece il festival dell’identità nissena, rivolto anche ai visitatori ed a tutti i siciliani, in uno spirito di collaborazione con le altre città che ospitano le “Vie dei tesori”, festival che quest’anno sarà organizzato su tre week end con 15 location a Caltanissetta. Per il settembre nisseno è previsto un calendario fitto di iniziative tra cui il teatro nei quartieri ed il cineforum itinerante all’aperto. Il 14 settembre in corso Umberto, Lello Analfino e Luca Vullo presenteranno in anteprima nazionale il nuovo spettacolo musicale teatrale “Senza maschera”. Il 21 settembre sarà la volta degli Shakalab ed Emotional Waves con la musica reggae in corso Umberto, dove si terrà anche la Festa della birra artigianale in collaborazione con Fenimprese. In fase di definizione le attività di settembre che riguardano gli spettacoli musicali per piccole piazze e caffè concerto e le attività al quartiere Provvidenza con l’associazione Creative Spaces.

La festività di San Michele sarà arricchita da una serie di eventi con mostre, convegni e concerti con approfondimenti sulla figura del Patrono. Confermati i “Concerti nell’atrio” organizzati dall’Istituto Superiore di Studi Musicali V.Bellini con il supporto del Comune alla biblioteca Scarabelli con gli appuntamenti del 23 e 30 agosto e il 6 settembre con il “Concerto per fisarmoniche da Bach a Piazzolla”.

Il Centro espositivo di arte contemporanea di salita Matteotti sarà aperto con la mostra delle opere della Fondazione Sicilia, una mostra fotografica di Michele Ginevra ed una sui movimenti studenteschi dagli anni 70 ad oggi. “Ringraziamo tutti coloro che hanno dato disponibilità a collaborare, affinché gli eventi non siano solo uno svago ma anche occasione di socializzazione vivendo la città – ha concluso il sindaco -. Ringrazio anche la Prefettura e le forze dell’ordine che garantiscono la sicurezza attorno alle manifestazioni”.

