TRAPANI – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto tre persone, due delle quali residenti a Palermo ed una a Paceco (Tp). I militari, con l’operazione denominata “In the wood” sono riusciti a disarticolare un’organizzazione composta da giovani dediti alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina ed Mdma.

Le sostanze venivano cedute in occasione di “rave party” organizzati all’interno di una struttura nel trapanese. Le feste, durante le quali l’attivita’ di spaccio delle sostanze stupefacenti era particolarmente frenetica, venivano pubblicizzate tramite la rete senza indicare precisamente il luogo dove si sarebbe tenuto il “rave”, al quale i partecipanti venivano poi ammessi solo attraverso successivi contatti diretti e dopo che gli organizzatori ne avevano verificato l'”affidabilita’”. A fronte delle indagini il Tribunale di Trapani ha emesso tre provvedimenti cautelari eseguiti dai militari dell’Arma nonche’ il sequestro preventivo dell’immobile a Buseto Palizzolo dove si svolgevano gli eventi.

Gli arrestati, tutti con precedenti, sono tre giovani di 21, 30 e 20 anni e sono stati rintracciati presso le rispettive abitazioni a Palermo e Paceco. Sono stati tratti in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo le formalita’ di rito, su disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria, sono finiti ai domiciliari.

