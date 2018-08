RAGUSA- Gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti hanno arrestato una coppia di rumeni, di 25 e 22 anni, entrambi residenti a Vittoria, per aver trasportato oltre 1 kg di cocaina. I due sono stati sorpresi su una utilitaria sulla SS 514 nel territorio di Ragusa ed hanno raccontato di essere stati a Catania, fornendo informazioni controverse. Una volta portati in questura dopo aver smontato quasi tutta la vettura, uno degli agenti della Squadra Mobile si e’ accorto che azionando alcuni tasti della radio e parti del cruscotto, si sbloccava un intero pezzo. Un vero e proprio marchingegno elettronico. Non appena il poliziotto ha trovato la combinazione giusta per sbloccare il cruscotto, lo stesso rumeno ha ammesso di aver trasportato la droga senza pero’ riferire dove e da chi avesse preso lo stupefacente, un chilogrammo di cocaina purissima. I due arrestati sono stati condotti presso il carcere di Ragusa e Catania a disposizione della Procura iblea.

