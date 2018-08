A causa del maltempo verificatosi domenica 5 agosto, sono state danneggiate alcune apparecchiature elettroniche e informatiche del Centro comunale di raccolta di contrada Cammarella dove i cittadini conferiscono le frazioni dei rifiuti differenziati. Lo rende noto la società CL Ambiente.

Un fulmine ha danneggiato la strumentazione per la pesatura, quindi momentaneamente non sarà possibile effettuare il conferimento sul bilico di notevoli quantitativi di rifiuti, anche ingombranti. Inoltre, il nubifragio ha provocato un guasto alla linea telefonica rendendo impossibile contattare il numero 0934/584709, al quale gli utenti si rivolgono per prenotare il conferimento pomeridiano presso il Ccr disponibile dalle ore 14 alle ore 16 e il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti.

Il Centro comunale di raccolta resta comunque funzionante per il conferimento delle frazioni di differenziata per le utenze domestiche e commerciali, seppur con quantitativi limitati per quest’ultima tipologia. Resta invariato l’orario di apertura del centro dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, eccetto la domenica.

La CL Ambiente, scusandosi con l’utenza per i disagi, comunicherà alla cittadinanza il ripristino delle apparecchiature e la piena funzionalità del Ccr.

Mi piace: Mi piace Caricamento...