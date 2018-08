DELIA. Il consiglio comunale di Delia ha approvato all’unanimità la nomina dei consiglieri Diego Emanuele Giordano per la maggioranza e Loredana Di Caro per la minoranza, quali rappresentanti nel consiglio dell’Unione dei Comuni “Terre di Collina”. Del consiglio dell’Unione farà parte anche il presidente del consiglio comunale Francesco La Verde, in quanto componente di diritto. <<Si tratta di nuova linfa per l’Unione – ha dichiarato Francesco La Verde. Diego Giordano e Loredana Di Caro porteranno in seno al consiglio un grande contributo in termini di idee e progetti innovativi per promuovere e rilanciare Terre di Collina e i suoi territori>>. Gli auguri del sindaco Gianfilippo Bancheri ai nuovi rappresentanti: <<Sono certo del loro impegno e delle loro capacità e che sapranno rappresentare nel migliore dei modi il Comune di Delia>>. Terre di Collina è stata costituita il 27 settembre 2003 e vi fanno parte, oltre al comune di Delia, anche Serradifalco, Montedoro, Bompensiere e Milena.

