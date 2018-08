DELIA. Sono in corso i lavori di rifacimento parziale del manto stradale della SP 133 “Serradifalco – Delia” e della SP 1. Soddisfatto il sindaco Gianfilippo Bancheri che ha ringraziato la Provincia ed in particolare il dott. Renato Mancuso per l’opera che renderà percorribile e più sicura la strada. <<Finalmente una primo intervento concreto, anche se parziale, dopo la recente apertura dello svincolo che collega la SS 640 a Delia – ha detto Bancheri – nell’attesa di firmare la convenzione con l’Anas che consentirà l’intera operazione di rifacimento del manto stradale>>. La Sp 133 è un’arteria importante del territorio nisseno, lunga poco più di dieci chilometri, da anni è rimasta nell’incuria, presentando varie criticità (buche, avvallamenti, assenza di bitume i vari punti), che hanno reso problematica e poco sicura la sua viabilità. Per appianare le buche e gli avvallamenti più critici per la viabilità e attenuare il disagio degli utenti verranno impiegati 420 metri cubi d’asfalto. Per il primo cittadino la Sp 133 è <<un altro passo ulteriore per lo sviluppo economico del territorio visto che è l’unica possibilità per collegare Delia con la SS 640, e dato che lungo il suo percorso vi sono insediate importanti aziende agricole. Si tratta – ha aggiunto Bancheri – di una buona notizia per i cittadini, gli studenti pendolari, i lavoratori e gli imprenditori che potranno così utilizzare la strada con minori difficoltà per spostarsi quotidianamente. Poter vedere la Sp133 agevole e più sicura ci rende orgogliosi. E’ un traguardo che premia le nostre continue sollecitazioni per interessare i vari organi istituzionali, la Provincia e l’Anas>>.

