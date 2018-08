MUSSOMELI – Sofferente, Antonello Morreale, si alza di buon mattino per recarsi al poliambulatorio di Gela per una visita angiologica ed un’ ecocolordoppler; “dopo oltre un’ora e mezza di viaggio arrivo a destinazione. Ancora un’ ora di attesa, racconta il paziente, assai arrabbiato, e mi sento chiamare per entrare in sala visita; ma mi è stato subito detto che il medico non sarebbe venuto e che l’appuntamento pertanto era da ritenersi annullato e spostato, addirittura, a data da destinarsi. Io, purtroppo, non posso permettermi un angiologo o un chirurgo vascolare a pagamento; oltre alla beffa per la mancata visita, io avuto anche la perdita dei soldi del carburante che avrei potuto utilizzare diversamente, data la mia situazione. E’ inaccettabile , ha concluso l’arrabbiato paziente, che una visita prenotata venga di punto in bianco annullata con risvolti negativi appena raccontati. E’ semplicemente vergognoso”.

