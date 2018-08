MUSSOMELI – Non l’aveva proprio digerito Antonello Morreale quel disservizio verificatosi martedì scorso nella struttura sanitaria di Gela, a tal punto che si era rivolto persino alla stampa per segnalare l’accaduto. Qualche giorno dopo, comunque, sono arrivate al paziente le scuse del direttore dell’Ospedale con l’assicurazione di prenotazione della visita a settembre. Ma proprio ieri mattina è arrivata all’interessato la telefonata della dottoressa del poliambulatorio di Gela con cui lo invitava a ritornare, in giornata, o di mattina o di pomeriggio, per rimediare alla mancata visita del martedì scorso. “Io avendo urgenza ho accettato e subito sono partito, ha raccontato Antonello Morreale. All’una sono arrivato a Gela e immediatamente sono entrato e visitato. Mi è stata prescritta una cura ed una dieta da seguire con esami da effettuare e, a fine mese dovrò ritornare a controllarmi . Debbo aggiungere che nel poliambulatorio si sono dispiaciuti per quanto successo”. Un caso rimediato, ma una sanità che merita più attenzione.

