ROMA – “Alcuni sciacalli di sinistra mi attaccano perche’ la sera del 14 agosto ho osato incontrare a cena 300 persone (sindaci, presidenti di associazioni di volontariato, uomini delle forze dell’ordine e tanti cittadini) in Sicilia”. E’ quanto afferma il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Nella stessa giornata, a Roma – ricorda – ero stato prima al centro operativo nazionale dei vigili del fuoco per seguire i soccorsi a Genova e poi, come previsto, ero stato a Catania a incontrare i lavoratori di un’azienda sequestrata alla mafia e a Messina, a ringraziare i finanzieri che avevano sequestrato 20 tonnellate di droga. Il giorno dopo ho riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza in Aspromonte, a San Luca, e poi sono volato in Liguria, dove mi sono fermato fino ad oggi e dove tornero’ domani e sabato. Ai parlamentari del Pd, che sono stati edotti dei miei spostamenti di questi due giorni, chiedo conto a nome degli italiani del loro operato degli ultimi anni”.

