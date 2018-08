CALTANISSETTA – Nel pomeriggio di ieri alcune pattuglie della Polizia di Stato della Questura di Caltanissetta hanno eseguito controlli antidroga presso il centro storico e all’interno del quartiere Provvidenza. Al termine degli stessi sono state identificate 27 persone, 11 delle quali con pregiudizi di polizia, sequestrate 40 dosi di hashish e un coltello ed eseguite 2 perquisizioni personali. Lo stupefacente è stato sequestrato a carico di ignoti in via Palestro, dove il cane antidroga Indira ha fiutato le stecche di hashish, occultate negli anfratti di un muro ubicato nella pubblica via; all’interno di un edificio abbandonato di via Lanzirotti, invece, è stato sequestrato un coltello probabilmente utilizzato per tagliare l’hashish. Ai controlli ha partecipato anche la Polizia Municipale con personale dell’ufficio tecnico del Comune che hanno provveduto a sigillare l’ingresso di un’abitazione abbandonata.

