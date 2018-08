CALTANISSETTA – Nel pomeriggio di ieri alcune pattuglie della Polizia di Stato della Questura di Caltanissetta hanno eseguito controlli antidroga presso il centro storico e all’interno del quartiere Provvidenza. Al termine degli stessi sono state identificate 31 persone, 12 delle quali con pregiudizi di polizia, segnalati tre stranieri per possesso di stupefacenti, sequestrati 27 grammi di hashish, eseguite 6 perquisizioni personali e rilevate 4 contravvenzioni al codice della strada. Lo stupefacente è stato sequestrato in via Abba, dove il cane antidroga Vite ha fiutato 14 grammi di hashish, occultato negli anfratti di un muro ubicato nella pubblica via, e presso un appartamento ubicato al primo piano di via Ayala, dove sono state rinvenute 12 stecchette di hashish, per un peso complessivo di circa 13 grammi, sequestrate a carico di un cittadino di nazionalità gambiana. In totale sono stati tre gli stranieri segnalati per possesso di stupefacenti e altrettanti quelli rintracciati e condotti presso l’ufficio immigrazione per la notifica provvedimenti amministrativi a loro carico.

